L'Inter questa sera registrerà un incasso record di circa 14 milioni di euro, il più alto mai raggiunto in Italia, superando i precedenti record contro Milan (12,5 milioni) e Bayern (10 milioni). Come sottolinea il Corriere dello Sport , il club nerazzurro inoltre a livello italiano detiene anche il record d’incasso per la Serie A, siglato nel settembre 2024 contro il Milan a quota 7,6 milioni. In Champions, i nerazzurri hanno finora ottenuto ottimi risultati casalinghi con 5 vittorie e 1 pareggio, segnando 13 gol e subendone solo 3.

"A far sorridere la dirigenza per la cavalcata europea di questa stagione non c’è soltanto l’aspetto sportivo, ma anche quello economico con il tesoretto dell’attuale edizione della Champions che ha portato fin qui più di 113 milioni di euro in termini di ricavi Uefa, senza contare i proventi arrivati dal botteghino. Adesso rimane l’ultimo passo - quello più importante - con l’accesso alla finale di Monaco di Baviera che varrebbe ulteriori 18,5 milioni. In più l’Inter in campionato si è già garantita il pass per la Champions 2025/26 e un minimo di circa 50 milioni a livello di premi".