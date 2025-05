La possibile lista

"I rigori calciati fuori dai tempi regolamentari e supplementari non fanno statistica, ma vale la pena ricordare che Calha segnò anche nella nottataccia del Metropolitano, unico interista insieme ad Acerbi. Ecco, il centrale di Inzaghi non è uno specialista come Hakan, ma è attrezzato di tutto quello che serve per non tremare al momento clou. Anche Barella è uno degli interisti pronti a battere se servisse, come aveva detto in Nazionale prima di sfidare l'Ucraina: Nicolò i rigori li frequentava ai tempi del Cagliari, poi si fermò dopo un errore contro... l'Inter ma insomma, con i penalty da dentro o fuori non è solo questione di abitudine, ma anche e soprattutto di personalità. E di esperienza: in casa Barça, oltre che sul solito Lewandowski, Flick può contare su Iñigo Martinez e su Szczesny tra i pali: al Mondiale 2022 l'ex Juve fermò Messi dal dischetto, ma Calha lo ha già bucato (ribattendolo dopo una irregolarità, al primo tiro il polacco parò).