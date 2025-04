"Con i denti, con i nervi e con il cuore, ma l’avventura prosegue. L’Inter si regala un’altra notte da urlo in Champions, eliminando il Bayern Monaco con un pirotecnico 2-2 a San Siro e così conquista la semifinale contro il Barcellona. Una sfida capace di rievocare dolci ricordi nei tifosi nerazzurri che sognano un altro Triplete, così come il gol di Lautaro Martinez che al momento giusto si è trasformato in Diego Milito (giustiziere del Bayern nella finale 2010) per scacciare paure, fantasmi e tabù". Così il quotidiano La Stampa racconta il pari contro il Bayern Monaco nella gara di ritorno dei quarti di Champions, un pareggio che vale la qualificazione alle semifinali contro la formazione blaugrana.