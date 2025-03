"Così, dopo la pausa per le Nazionali, affronterà lo sprint di nove giornate verso la gloria con 3 punti su Conte e 6 su Gasperini, una invidiabile posizione di vantaggio alla vigilia di aprile, che sarà un mese bello e folle con i due derby di Coppa Italia e le sfide contro il Bayern Monaco per guadagnare le semifinali di Champions. L’Inter sembra attrezzata per andare a caccia del triplete. Bella e forte. Bella fuori, forte dentro. In crescita anche sul piano fisico, pronta per una primavera di fuoco".