Ange-Yoan Bonny si è fatto conoscere meglio dal suo nuovo pubblico. Fino a ieri si era accontentato di alcuni spezzoni di gara, nei quali aveva anche già trovato il gol. Contro la Cremonese però ha avuto la possibilità di mostrare più nel dettaglio cosa sia in grado di fare. E il pubblico ha sicuramente apprezzato. Sul tema torna il Corriere dello Sport di oggi:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, il biglietto da visita di Bonny include un dettaglio importante per Chivu
news
CdS – Inter, il biglietto da visita di Bonny include un dettaglio importante per Chivu
Focus sull'attaccante francese autore di un gol e tre assist alla prima da titolare: non poteva esserci modo migliore di sfruttare la chance
"L’ambiente aveva voglia di conoscerlo meglio. La sfida di ieri, la prima senza l’infortunato Marcus Thuram, è servita per infilare nel taschino degli oltre 73 mila presenti al Meazza un biglietto da visita di cui si ricorderanno a lungo. Ne ha approfittato per siglare la seconda rete in nerazzurro, da rapace su cross di Dimarco dalla sinistra, senza accontentarsi però della gioia personale. Condire la prestazione con i tre assist per Lautaro, Dimarco e Barella è ulteriore premura: non passerà inosservata agli occhi di Chivu che a un certo punto aveva addirittura perso il conto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA