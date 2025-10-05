Ange-Yoan Bonny si è fatto conoscere meglio dal suo nuovo pubblico. Fino a ieri si era accontentato di alcuni spezzoni di gara, nei quali aveva anche già trovato il gol. Contro la Cremonese però ha avuto la possibilità di mostrare più nel dettaglio cosa sia in grado di fare. E il pubblico ha sicuramente apprezzato. Sul tema torna il Corriere dello Sport di oggi: