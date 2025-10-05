Messaggero – Inter guarita dai malanni di inizio anno ma c’è una nota dolente

"È un'Inter ormai guarita da tutti i suoi malanni di inizio stagione. Contro la Cremonese, che accorcia nel finale con Bonazzoli (aveva segnato anche contro il Milan il 23 agosto) sfoggia una delle migliori prestazioni di queste settimane e conquista la quinta vittoria di fila tra campionato e Champions League". Apre così l'articolo del Messaggero in merito al 4-1 dell'Inter sulla Cremonese.

Chivu, dal canto suo, a parole nel post-gara ha mostrato di essere tranquillo e anzi contento della reazione dell'olandese: "Ho detto che volevo gente incazzata, sono felice se si è incazzato, sempre che si sia incazzato. E neanche mi interessa. Il mio obiettivo è proprio questo, far incazzare i giocatori. Abbiamo scherzato, l'ho visto che se n'è andato con una sacca piena di maglie dell'Inter, gli ho chiesto che doveva farci. Ma se si è incazzato per il cambio sono felice".