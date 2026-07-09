Non il solo il ‘Double’ sul campo con la squadra di Chivu protagonista, ma un risultato positivo anche fuori dal rettangolo verde di gioco. L’Inter è pronta a certificare il secondo bilancio consecutive in utile.
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Inter, secondo bilancio di fila in utile: “Abbassati i costi, l’utile sarà di…”
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Stando a quanto riferisce Calcio & Finanza, al 30 giugno 2026 il risultato netto stimato si aggira sui 15 milioni di euro a conferma dell’opera di risanamento dei conti ormai consolidata dopo poco più di due anni di gestione Oaktree.
I ricavi dovrebbero attestarsi a quota 505 milioni (in calo rispetto ai 567 della stagione precedente), tra cui 154 milioni dalla parte commerciale e 170 milioni dai diritti tv.
“Nel complesso c’è da sopperire al paragone con l’anno precedente dove era stata fatta più strada fino alla finale di Champions e c’era stata la partecipazione al Mondiale per club” scrive il Corriere dello Sport.
L’Uefa verserà all’Inter quasi 71 milioni mentre dalla Serie A arriveranno circa 82 milioni, per quanto riguarda i broadcast per l’esercizio 2025/26.
La società ha abbassato i costi complessivi di gestione, passando dai 482 milioni di un anno fa ai circa 450 milioni del corso attuale.
“L’operazione di rifinanziamento chiusa a giugno 2025 per estinguere il bond da oltre 400 milioni di euro con l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario da 350 milioni (a un tasso d'interesse più basso), comporterà una diminuzione degli oneri finanziari vicina ai 15 milioni” conclude il quotidiano.
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