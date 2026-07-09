Nel corso dell’interrogatorio sarebbe emersa una nuova ipotesi investigativa. Intanto, sarebbero sparite le cosiddette “bussate” alla sala Var, gli interventi che, in violazione del protocollo, sarebbero serviti per far cambiare in diretta le decisioni e i suggerimenti dei “varisti” agli arbitri in campo. Nulla di rilevante sul piano penale è stato riscontrato in quel che accadeva a Lissone. E cosa resta allora? L’accusa mossa a Rocchi sarebbe quella di aver concordato le designazioni degli arbitri destinati all’Inter, ovvero avrebbe «fraudolentemente accettato interferenze al fine di alterare il corretto coinvolgimento della competizione». Dunque, avrebbe agito in concorso non più con ignoti ma «con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro, agendo questi ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente della Figc». Ma né dirigenti dell’Inter né tantomeno Gravina risultano indagati. E qui veniamo alle partite: sarebbero quattro in totale, tre in cui l’Inter avrebbe cercato di “escludere” un arbitro “sgradito” in favore di un altro e una in cui invece avrebbe indicato un direttore di gara “gradito”. Altri arbitri sarebbero stati addirittura sgraditi solamente perché ”portavano sfortuna”.