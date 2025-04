Così Inzaghi giocherà mandando in campo molti titolari "più di quanto sicuramente avrebbe fatto se non avesse perso a Bologna. Nove su 11 sono gli stessi giocatori che hanno giocato contro i rossoblù. Mancherà Sommer, ci sarà Dimarco. Enorme la voglia di rivalsa, di Inzaghi e della squadra. Non solo per cancellare Bologna ma anche per tornare a vincere finalmente un derby dopo le due sconfitte dell'andata in campionato e in finale di Supercoppa e i due successivi pareggi, uno in campionato e l'altro all'andata", spiega il quotidiano.

Attacco spuntato e poche garanzie

"Correa dovrebbe giocare accanto a Lautaro ma non per scelta tecnica, Arnautovic - spiega il quotidiano - ha gambe possenti ma fragili che continuano a scricchiolare lanciando segnali sinistri. Doveva giocare al posto di Thuram. Un buco in più in un reparto già insufficiente nella scorsa stagione quando la ThuLa arrivò sfibrata all'ottavo di Champions nello scontro con Simeone. Questa sera non giocano Bisseck e Frattesi, Asllani e Zalewski: l'Inter bis non dà sufficienti garanzie in un momento delicato come questo e non sembra un bel segnale".