Il difensore tedesco può lasciare Milano: una sua cessione permetterebbe di finanziare altre operazioni in entrata

Dopo aver chiuso gli acquisti di Luis Henrique, Sucic e Bonny (oltre ad aver riscattato Zalewski), l'Inter deve ora pensare alle operazioni in uscita, fondamentali per potre imbastire altre operazioni in entrata. Un nome che potrebbe portare denaro fresco nelle casse nerazzurre è quello di Yann Bisseck: il difensore tedesco ha numerosi estimatori, e la cifra ricavata da una sua eventuale cessione potrebbe essere importante.