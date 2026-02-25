Inter, clamoroso l’errore Akanji: Thuram l’ha rifatto, Barella lontano da…

FC Inter 1908
Voti e giudizi secondo il quotidiano all'indomani della sconfitta per 2-1 dei nerazzurri a San Siro col Bodo/Glimt
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter cade in casa contro il Bodo/Glimt e viene eliminata dalla Champions League. Fatali i playoff, con la doppia sconfitta contro i norvegesi che condanna gli uomini di Chivu.

Per il Corriere dello Sport pesa enormemente l’errore di Akanji (4): “Clamoroso l’errore che spalanca al Bodø la strada per il gol e taglia le gambe all’Inter. Prova a farsi perdonare in proiezione offensiva ma è anche sfortunato: il suo piattone finisce sul palo”.

Non brillano nemmeno Barella (5: “Capitano di serata, dirottato sul versante di sinistra. Corre tanto, ma spesso a vuoto e senza l’opportuna lucidità nel dettare i tempi. Lontano dagli standard della scorsa Champions”) e Thuram (5: “Come con il Lecce la bandierina alzata cancella un errore grave a tu per tu col portiere. La squadra orfana del capitano necessiterebbe di un contributo decisamente maggiore là davanti dal suo numero 9”).

Di seguito i voti del CorSport:

Sommer 6, Bisseck 5,5, Dumfries (37’ st) sv, Akanji 4, Bastoni 6, Luis Henrique 6, Diouf (17’ st) 5,5, Frattesi 6, Bonny (17’ st) 6, Zielinski 5,5, Sucic (17’ st) 5,5, Barella 5, Dimarco 6, Carlos Augusto (37’ st) sv

Thuram 5, P. Esposito 6.

