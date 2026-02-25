Con l'assenza di Lautaro, toccava a Thuram caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco nerazzurro, invece il francese continua a non girare

Andrea Della Sala Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 13:16)

L'Inter ha steccato, andata e ritorno con il Bodo, negli uomini più rappresentativi. Con l'assenza di Lautaro, toccava a Thuram caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco nerazzurro, invece il francese continua a non girare come aveva abituato.

"Chi i gol avrebbe dovuto segnarli, soprattutto senza Lautaro, era Marcus Thuram, quasi sparito dal cielo interista. In questa Champions ha segnato soltanto alla prima ad Amsterdam, ma anche in campionato ha ingolfato il motore dopo una buona partenza: tre reti nelle prime tre presenze, quattro appena nelle successive diciassette", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Il figlio di Lilian non è mai stato così periferico dentro alla squadra, incapace di strappare, come di solito gli riesce, al di là dei troppi gol sbagliati. Nel mentre, Pio ha fatto irruzione impetuosa alle sue spalle e mina il suo ruolo di titolare intangibile: di solito nella vita sono le più grandi delusioni a cambiare le più antiche convinzioni, chissà se sarà così anche nell’attacco di Chivu", aggiunge Gazzetta.