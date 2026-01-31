L’Inter, però, farà bene a non trascurare il Bodø/Glimt, vera sorpresa di questa Champions dopo essere arrivato sino alle semifinali di Europa League nella passata stagione, quando fece fuori la Lazio ai rigori. In casa dei norvegesi è difficilissimo imporsi: su quel campo ha perso il Manchester City e la Juve a fine novembre ha vinto (3-2) una partita tremenda, piena di sofferenze e di rincorse folli. Ritmo e intensità super, arriveranno freschi e riposati dalla sosta invernale. La regia di Berg, play della nazionale, gli spunti di Hauge, la forza fisica di Blomberg.