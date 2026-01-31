L’Inter pesca il Bodo/Glimt ai playoff di Champions League. L’urna di Nyon ha decretato la doppia sfida tra i nerazzurri e la formazione norvegese nel prossimo turno, che mette in palio un posto agli ottavi.
CdS / Inter, non trascurare il Bodo: City e Juve K.O, calendario non aiuta. “Difficilissimo…”
Il Corriere dello Sport analizza il sorteggio e la doppia sfida:
“È difficile stare in piedi sul campo sintetico del Bodø/Glimt, soprattutto durante l’inverno: i vicecampioni d’Europa dell’Inter dovranno superare le insidie del Circolo Polare Artico per proseguire nel cammino verso Budapest, sede della prossima finale di Champions, sabato 30 maggio.
L’Inter, però, farà bene a non trascurare il Bodø/Glimt, vera sorpresa di questa Champions dopo essere arrivato sino alle semifinali di Europa League nella passata stagione, quando fece fuori la Lazio ai rigori. In casa dei norvegesi è difficilissimo imporsi: su quel campo ha perso il Manchester City e la Juve a fine novembre ha vinto (3-2) una partita tremenda, piena di sofferenze e di rincorse folli. Ritmo e intensità super, arriveranno freschi e riposati dalla sosta invernale. La regia di Berg, play della nazionale, gli spunti di Hauge, la forza fisica di Blomberg.
Sanno giocare a calcio, lo hanno dimostrato vincendo al Metropolitano con l’Atletico Madrid. Servirà la migliore Inter e il calendario non aiuta. I playoff di Champions scatteranno tre giorni dopo il derby d’Italia. Non l’ideale. La prospettiva per Chivu prevede agli ottavi il Manchester City (come nella finale 2023) o lo Sporting Lisbona”.
