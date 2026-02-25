fcinter1908 news rassegna stampa Inter, si salvano solo in due col Bodo: Barella e Thuram da 4.5, Bastoni…

Inter, si salvano solo in due col Bodo: Barella e Thuram da 4.5, Bastoni…

Le pagelle del quotidiano sportivo all'indomani della sconfitta per 2-1 nel ritorno dei playoff di Champions League
Alessandro De Felice 

Dopo l’1-3 in Norvegia, l’Inter cade anche in casa par mano del Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League abbandona la competizione.

Tuttosport sottolinea le prove negative in particolare di tre calciatori nerazzurri nelle pagelle all’indomani del ko casalingo al Meazza.

Per il quotidiano Akanji è il peggio (4): “L'errore che spegne ogni illusione è troppo grande e macchia una prova più che sufficiente. Dopo lo 0-1 colpisce il palo”. Male anche Barella (4,5: “Impreciso, tanti errori. Tenta di entrare in partita facendosi dare spesso la palla, ma resta quella sensazione di poco cinismo nei momenti che contano") e Thuram (4,5: "Si accende a sprazzi, confermando il momento non eccellente”).

Per Tuttosport si salvano in due: Sommer (6) e Bastoni (6). Il portiere “risponde presente nel primo tempo su Evjan (36’ pt), stoppa pure Blomberg, ma non può nulla sul tap-in di Hauge” mentre il difensore dei nerazzurri e della Nazionale “assiste Dimarco nella spinta, di testa ha una buona chance al 24’ pt, ma colpisce male. Firma il gol della bandiera, è fra gli ultimi ad arrendersi”.

