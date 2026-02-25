Inter, si salvano solo in due col Bodo: Barella e Thuram da 4.5, Bastoni…

Per il quotidiano Akanji è il peggio (4): “L'errore che spegne ogni illusione è troppo grande e macchia una prova più che sufficiente. Dopo lo 0-1 colpisce il palo”. Male anche Barella (4,5: “Impreciso, tanti errori. Tenta di entrare in partita facendosi dare spesso la palla, ma resta quella sensazione di poco cinismo nei momenti che contano") e Thuram (4,5: "Si accende a sprazzi, confermando il momento non eccellente”).