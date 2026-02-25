Dopo l’1-3 in Norvegia, l’Inter cade anche in casa par mano del Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League abbandona la competizione.
Inter, si salvano solo in due col Bodo: Barella e Thuram da 4.5, Bastoni…
Tuttosport sottolinea le prove negative in particolare di tre calciatori nerazzurri nelle pagelle all’indomani del ko casalingo al Meazza.
Per il quotidiano Akanji è il peggio (4): “L'errore che spegne ogni illusione è troppo grande e macchia una prova più che sufficiente. Dopo lo 0-1 colpisce il palo”. Male anche Barella (4,5: “Impreciso, tanti errori. Tenta di entrare in partita facendosi dare spesso la palla, ma resta quella sensazione di poco cinismo nei momenti che contano") e Thuram (4,5: "Si accende a sprazzi, confermando il momento non eccellente”).
Per Tuttosport si salvano in due: Sommer (6) e Bastoni (6). Il portiere “risponde presente nel primo tempo su Evjan (36’ pt), stoppa pure Blomberg, ma non può nulla sul tap-in di Hauge” mentre il difensore dei nerazzurri e della Nazionale “assiste Dimarco nella spinta, di testa ha una buona chance al 24’ pt, ma colpisce male. Firma il gol della bandiera, è fra gli ultimi ad arrendersi”.
