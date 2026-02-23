"La vendita dovrebbe fermarsi a 65mila, a meno di impennate finali. Restano poco più di 10mila biglietti da piazzare negli ultimi due giorni di febbre da Champions e, in questo contesto, è considerato un risultato comunque buono dal club per un paio di motivi: a differenza delle precedenti partite, in questa i seggiolini dello stadio erano da riempire per intero (la partita non era compresa in nessun tipo di abbonamento) e poi il nuovo format della Champions prevede pochissimo tempo per vendere tagliandi nell’eventualità di playoff post-girone. Non a caso, il club nerazzurro sta mantenendo prezzi molto contenuti per un scontro diretto europeo e ben lontani dalle ultime vertigini in campionato, a partire da Inter-Juve: l’ultimo derby d’Italia è diventato la seconda partita per incassi nella storia della A con 8.587.129 euro al botteghino. Ad esempio, il terzo anello verde, settore più economico del Meazza, costa appena 14 euro".