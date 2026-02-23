"È probabile che ieri non siano finite soltanto le Olimpiadi. Rovistando nel librone del calcio si trova un solo precedente di rimonta paragonabile a quella di cui avrebbe bisogno il Milan per ricucire 10 punti di distanza dall’Inter a dodici match dal traguardo: successe nella primavera del 2000, quando la Lazio era staccata di 9 lunghezze dalla Juve a otto turni dalla fine".