Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha fatto le sue considerazioni sulla lotta scudetto, sempre più indirizzata verso l'Inter di Chivu:
Condò: “Inter più forte per distacco. Rimonta Milan? Un solo precedente ed è destinato a…”
Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha fatto le sue considerazioni sulla lotta scudetto, sempre più indirizzata verso l'Inter
"È probabile che ieri non siano finite soltanto le Olimpiadi. Rovistando nel librone del calcio si trova un solo precedente di rimonta paragonabile a quella di cui avrebbe bisogno il Milan per ricucire 10 punti di distanza dall’Inter a dodici match dal traguardo: successe nella primavera del 2000, quando la Lazio era staccata di 9 lunghezze dalla Juve a otto turni dalla fine".
"Quel campionato si concluse col nubifragio di Perugia, ed è verosimilmente destinato a rimanere un pezzo unico: l’Inter è la più forte per distacco, e la frenata del Milan più che una crisi pare una sosta per riprendere fiato dopo aver corso oltre i propri limiti".
(Fonte: Corriere della Sera)
