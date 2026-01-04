L'Inter deve ancora dimostrare di riuscire a dominare e portare a casa gli scontri diretti. Finora ha vinto solo contro Roma e Atalanta
Inter, col Bologna una grande occasione. Scontri diretti? Sullo sfondo c’è Napoli di Conte
"Il Bologna degli ultimi tempi è una quasi grande, nella scorsa stagione ha giocato in Champions e ha vinto la Coppa Italia. In questo campionato, l’Inter ha avuto problemi con le grandi: ha perso contro Milan, Napoli e Juventus. Ha battuto la Roma e l’Atalanta, oggi grandi fino a un certo punto, non grandissime. La partita di stasera offre all’Inter l’occasione di dimostrare d’essere forte con i forti. La questione è seria perché in Champions la squadra soffre della stessa sindrome, ha perso contro Atletico Madrid e Liverpool", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Per vincere i titoli bisogna superare i migliori: elementare, ma vero. Il Bologna rappresenta un ottimo test, per salire di livello in match ad alta difficoltà. Il primato dell’Inter passa per la via Emilia: il Bologna stasera a Milano e mercoledì il Parma al Tardini, serata in cui Chivu ritroverà la squadra che per prima gli ha affidato una panchina di Serie A. Sei punti quasi obbligatori. Sullo sfondo si staglia il Napoli, atteso domenica 11 a San Siro, per una partita verità", aggiunge Gazzetta.
