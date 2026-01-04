"Il Bologna degli ultimi tempi è una quasi grande, nella scorsa stagione ha giocato in Champions e ha vinto la Coppa Italia. In questo campionato, l’Inter ha avuto problemi con le grandi: ha perso contro Milan, Napoli e Juventus. Ha battuto la Roma e l’Atalanta, oggi grandi fino a un certo punto, non grandissime. La partita di stasera offre all’Inter l’occasione di dimostrare d’essere forte con i forti. La questione è seria perché in Champions la squadra soffre della stessa sindrome, ha perso contro Atletico Madrid e Liverpool", sottolinea La Gazzetta dello Sport.