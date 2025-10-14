FC Inter 1908
CdS – Inter, tocca a Bonny? Deve aggiungere due cose in vista della sfida con la Roma

Il francese è in pole per una maglia da titolare all'Olimpico contro i giallorossi dopo il gol e i tre assist con la Cremonese
Alessandro De Felice
L’unico a disposizione di Chivu in questa sosta. Bonny si prepara al big match di sabato sera all’Olimpico contro la Roma. L’attaccante francese ex Parma è in pole per una maglia da titolare e inizierà a partire da oggi, quando riprenderanno gli allenamenti ad Appiano, a preparare la sfida.

Soprannominato “Angelo” alla Pinetina, si è già distinto per personalità e voglia di mettersi in mostra. Deve, però, secondo il quotidiano migliorare nella concretezza e nella continuità delle giocate, soprattutto in vista di una sfida difficile come quella contro la Roma capolista.

“Un pizzico di concretezza ed efficacia va comunque aggiunta. Perché, se la prima giocata, appunto, spesso riesce, la seconda un po’ meno, come si è visto anche nell’amichevole con l’Atletico Madrid. Tutto nella norma per un giovane che sta ancora mettendo insieme il suo bagaglio”.

