Il francese è in pole per una maglia da titolare all'Olimpico contro i giallorossi dopo il gol e i tre assist con la Cremonese

L’unico a disposizione di Chivu in questa sosta. Bonny si prepara al big match di sabato sera all’Olimpico contro la Roma. L’attaccante francese ex Parma è in pole per una maglia da titolare e inizierà a partire da oggi, quando riprenderanno gli allenamenti ad Appiano, a preparare la sfida.

Soprannominato “Angelo” alla Pinetina, si è già distinto per personalità e voglia di mettersi in mostra. Deve, però, secondo il quotidiano migliorare nella concretezza e nella continuità delle giocate, soprattutto in vista di una sfida difficile come quella contro la Roma capolista.