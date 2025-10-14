FC Inter 1908
Roma-Inter, la preparazione nel vivo: chi in attacco? Chivu ha questa idea

Inter Chivu
Il focus sulle scelte che potrebbe fare l'allenatore rumeno per la gara contro la squadra in cui ha giocato diversi anni
Daniele Vitiello
Entra nel vivo oggi la preparazione nerazzurra verso Roma-Inter. Il prossimo impegno di campionato mette in palio tre punti, la possibilità di consolidare le ambizioni di squadra e la prima vittoria in scontri diretti stagionale. Non poco, insomma. Come se la giocherà Cristian Chivu? La Gazzetta dello Sport di oggi prova a fare chiarezza. Soprattutto sull'attacco. Si legge infatti sul quotidiano:

Bonny
"L’ultima parola sulla coppia di attaccanti che sabato sera dovrà azzannare la difesa meno battuta d’Europa spetterà logicamente a Cristian Chivu, il suo Angelo francese parte con qualche metro sui colleghi. Bonny non è solo l’Mvp di Inter-Cremonese (un gol e tre assist, praticamente una firma su ognuna delle reti con cui i nerazzurri hanno centrato la quinta vittoria di fila tra campionato e Champions). E' anche e soprattutto il più fresco degli attaccanti nerazzurri. Il che di questi tempi non è poco. Con Thuram fuori uso e Lautaro spremuto da viaggi intercontinentali e impegni in nazionale, riattaccare la spina con la carica di Bonny è l’approccio migliore per affacciarsi alla supersfida di sabato sera con la Roma capolista.

Inutile girarci intorno. A meno di malaugurate notizie dall’altra parte del mondo, Chivu ha una sola maglia da assegnare in attacco, quella del partner di Lautaro. E sarà una corsa a due tra i giovani bomber sbarcati alla Pinetina tra giugno e luglio. Che stanno bene, giocano e segnano alternandosi in nerazzurro e non solo. Mentre Bonny si godeva una settimana da film dopo la notte da leone a San Siro, Pio si è preso l’abbraccio di tutta l’Italia con quel gol in Estonia, il primo in Nazionale alla seconda presenza in azzurro. Il duello è sul filo insomma. Un eventuale bis di Esposito contro Israele potrebbe chiaramente rimescolare le carte, ma le sensazioni del momento spingono in direzione di Bonny".

