Roma-Inter, la preparazione nel vivo: chi in attacco? Chivu ha questa idea

"L’ultima parola sulla coppia di attaccanti che sabato sera dovrà azzannare la difesa meno battuta d’Europa spetterà logicamente a Cristian Chivu, il suo Angelo francese parte con qualche metro sui colleghi. Bonny non è solo l’Mvp di Inter-Cremonese (un gol e tre assist, praticamente una firma su ognuna delle reti con cui i nerazzurri hanno centrato la quinta vittoria di fila tra campionato e Champions). E' anche e soprattutto il più fresco degli attaccanti nerazzurri. Il che di questi tempi non è poco. Con Thuram fuori uso e Lautaro spremuto da viaggi intercontinentali e impegni in nazionale, riattaccare la spina con la carica di Bonny è l’approccio migliore per affacciarsi alla supersfida di sabato sera con la Roma capolista.