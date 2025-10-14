Entra nel vivo oggi la preparazione nerazzurra verso Roma-Inter. Il prossimo impegno di campionato mette in palio tre punti, la possibilità di consolidare le ambizioni di squadra e la prima vittoria in scontri diretti stagionale. Non poco, insomma. Come se la giocherà Cristian Chivu? La Gazzetta dello Sport di oggi prova a fare chiarezza. Soprattutto sull'attacco. Si legge infatti sul quotidiano:
news
Roma-Inter, la preparazione nel vivo: chi in attacco? Chivu ha questa idea
"L’ultima parola sulla coppia di attaccanti che sabato sera dovrà azzannare la difesa meno battuta d’Europa spetterà logicamente a Cristian Chivu, il suo Angelo francese parte con qualche metro sui colleghi. Bonny non è solo l’Mvp di Inter-Cremonese (un gol e tre assist, praticamente una firma su ognuna delle reti con cui i nerazzurri hanno centrato la quinta vittoria di fila tra campionato e Champions). E' anche e soprattutto il più fresco degli attaccanti nerazzurri. Il che di questi tempi non è poco. Con Thuram fuori uso e Lautaro spremuto da viaggi intercontinentali e impegni in nazionale, riattaccare la spina con la carica di Bonny è l’approccio migliore per affacciarsi alla supersfida di sabato sera con la Roma capolista.
Inutile girarci intorno. A meno di malaugurate notizie dall’altra parte del mondo, Chivu ha una sola maglia da assegnare in attacco, quella del partner di Lautaro. E sarà una corsa a due tra i giovani bomber sbarcati alla Pinetina tra giugno e luglio. Che stanno bene, giocano e segnano alternandosi in nerazzurro e non solo. Mentre Bonny si godeva una settimana da film dopo la notte da leone a San Siro, Pio si è preso l’abbraccio di tutta l’Italia con quel gol in Estonia, il primo in Nazionale alla seconda presenza in azzurro. Il duello è sul filo insomma. Un eventuale bis di Esposito contro Israele potrebbe chiaramente rimescolare le carte, ma le sensazioni del momento spingono in direzione di Bonny".
