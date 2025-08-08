"Ma considero l'Inter forte e mi fido della dirigenza in merito alla scelta di Chivu, che conoscono bene", dice Di Napoli

Matteo Pifferi Redattore 8 agosto - 22:00

Arturo Di Napoli, ex attaccante, ha parlato di Inter e Juventus ai microfoni di TMW Radio:

"Sono due club che hanno una storia e devono sempre puntare al massimo. Detto questo, per l'Inter aver cambiato un tecnico che negli anni ha creato qualcosa, anche senso di appartenenza, non è semplice. Ora hai preso un allenatore che ha un curriculum diverso, e i dubbi vengono".

"Ma considero l'Inter forte e mi fido della dirigenza in merito alla scelta di Chivu, che conoscono bene perché è partito dal settore giovanile nerazzurro, e hanno intravisto un allenatore con idee e princìpi"

"Sulla Juventus dico che Tudor non mi convince, è stata una forzatura. Si è programmato con lui ma non con convinzione. Se l'Inter continua a fare risultati, si crea entusiasmo. Se parte male invece è un problema ed escono fuori cose che stai cercando di mettere sotto al tappeto".