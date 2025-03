L'Inter batte il Monza 3-2 dopo essere stata sotto di 2 reti e torna a casa soddisfatta, seppur con qualche brivido di troppo. Così scrive Tuttosport: "Missione riuscita, seppur col brivido. L'Inter ha sconfitto per 3-2 il Monza rimontando dallo 0-2, ma non sarebbe corretto affermare che i campioni d'Italia hanno sofferto. Sì, l'andamento della partita e il punteggio raccontano che i nerazzurri abbiano dovuto faticare più del previsto per avere la meglio dell'ultima in classifica, colpa di due disattenzioni che hanno permesso a Birindelli prima (32') e Keita poi (44') di segnare due reti, ma analizzando il tabellino a fine gara si notano il 69% di possesso palla in proprio favore, 30 conclusioni, 9 in porta e Turati migliore in campo.