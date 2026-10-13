Il quoditiano Il Giornale parla della partita di oggi contro il Club Brugge e si sofferma su una svolta da dare ai risultati con un'Inter che va a due marce, una in CL e una in campionato da ormai un anno.

Archiviata la stagione del double italiano, i nerazzurri provano a rimettere la testa sulla CL, la competizione nella quale è arrivata due volte in finale negli ultimi anni. Quella era un'altra storia, con un altro allenatore, con altri uomini e ora c'è da ritrovarsi anche in Europa.

Getty Images

"C'è il Bruges a San Siro, seconda giornata di Champions. Una partita da vincere, e così quella della prossima settimana con lo Shakhtar, sempre nello stadio di casa. Da quasi un anno, l'Inter viaggia a 2 velocità: vola alto in campionato (25 vittorie nelle ultime 34 partite, cioè 2,38 punti per volta, appena 2 sconfitte), mentre è disastrosa in Europa (6 sconfitte nelle ultime 7, con l'unica inutile vittoria di Dortmund, nel girone dello scorso anno). Ilpunto di svolta è il 5 novembre, quanto l'Inter, già soffrendo, vinse 2-1 in casa col Kairat, non esattamente il PSG. E forse che quella è stata anchel'ultima volta in cui Lautaro ha segnato".

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Da li in poi, il blackout. E poco cambia che il Toro abbia saltato per infortunio il ritorno col Bodo, restano 6 partite (5 da titolare) senza un gol.Certo, col Bruges (e poi lo Shakhtar) cala anche il grado di difficoltà, ma in Europa si è visto spesso che nessuno va sottovalutato, soprattutto quando si hanno ambizioni importanti come quelle dell'Inter", sottolinea ancora il quotidiano.

Il sogno dell'Inter

Marotta ha parlato di un sogno Champions "e ha contagiato un po' tutti nell'Inter, solo Chivu, cioè quello che più di tutti risponderà del risultato, preferisce cautelarsi a parole. «Sogno non significa che dobbiamo vincere la Champions. Sogno e traguardo non sono la stessa cosa». Manderà in campo dal primo minuto Lautaro, Bastoni, Akanji, Barella e Zielinski che hanno riposato col Parma. Calhanoglu sta bene e ci sarà Thuram in attacco con il capitano.

(Fonte: Il Giornale)