Libero – Inter, brutta sconfitta che costringerà Chivu durante la sosta…

Dopo la grande vittoria contro il Torino all'esordio, l'Inter cade a San Siro contro l'Udinese. Una brutta sconfitta che Libero analizza così:

"Una sconfitta, brutta, che costringerà Chivu a trascorrere la sosta per le nazionali con il morale sotto le scarpe. L’occasione per riprendersi, comunque, arriverà presto, considerando che alla ripresa i nerazzurri saranno chiamati alla prima partitissima della stagione, nel derby d’Italia contro la Juventus (si gioca sabato 13 settembre)".

"E sul mercato il presidente nerazzurro Marotta racconta: «Penso non accadrà altro, confermare l’ossatura della squadra è un pregio, solo le squadre forti possono farlo», le parole del numero uno dell’Inter".

(Fonte: Libero)

