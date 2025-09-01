Il tecnico ha fatto due cambi nella formazione rispetta a quella che ha vinto col Torino e i due giocatori hanno influito negativamente

Brutta gara dell'Inter che perde in casa 2-1 con l'Udinese. Il tecnico Chivu ha fatto due cambi nella formazione rispetta a quella che ha vinto col Torino e i due giocatori hanno influito negativamente.

"L'allenatore romeno, a questo giro, non è esente del tutto da critiche per le scelte iniziali. È stato scelto Bisseck in luogo di Pavard, che col Torino era stato autore di una prova attenta e tutto sommato positiva: il tedesco, ancora una volta, è finito sul banco degli imputati per un errore decisivo, sul gol di Atta. Sucic, preferito a Mkhitaryan, a sinistra ha di mostrato di non essere così a suo agio come sul lato destro del campo. Calhanoglu, al rientro dopo il turno di squalifica, è apparso fuori dal gioco per gran parte del primo tempo e nella ripresa è apparso sì almeno più coinvolto, ma non decisivo come è stato in passato. Anche dal recupero delle sue giocate e della sua centralità passerà il percorso di rinascita dell'Inter. A Chivu il compito di risolvere tutti questi rebus", analizza Tuttosport.