"L'Inter, che ha eretto il suo fortino europeo a partire dalla difesa, ha resistito anche a Rotterdam, città che purtroppo conosce cosa significhi capitolare. No, i nerazzurri invece non sono caduti, ma non si sono spettinati troppo neanche nei primi momenti di mare mosso tra i canali cittadini. Così, hanno portato a casa l’ennesima partita senza lo straccio di un gol subito. Siamo a 8 su 9, eguagliato il record di clean sheet in una singola stagione in Champions. Proprio come quello del 2022-23 che, guarda caso, aveva portato a una finale che ancora lascia addosso rimpianti. Il reparto non è solo nettamente il migliore dell’intera Champions (l’Arsenal, secondo in questa classifica, ha raccolto 4 palloni dentro al sacco), ma è pure il biglietto da visita che Inzaghi presenta ai colleghi rivali. Lo stesso Van Persie, ieri, elogiava una volta ancora la capacità di resistenza nerazzurra", analizza La Gazzetta dello Sport.