Le sconfitte contro Bologna e Milan hanno fatto male, ma in casa Inter non c'è spazio per il disfattismo: ci sono ancora obiettivi da raggiungere. Per questo motivo i nerazzurri si sono chiusi ad Appiano Gentile per ritrovare energie e concentrazione in vista di questo finale di stagione. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "I nerazzurri sanno che, oltre il recinto che circonda i campi di Appiano Gentile, sono in tanti ad aspettare altre cadute tra campionato e Champions: è sempre funzionato così per le squadre riconosciute come più forti, quindi più pericolose, e nel club sanno bene che è solo il gioco delle parti.