"I nerazzurri sanno che, oltre il recinto che circonda i campi di Appiano Gentile, sono in tanti ad aspettare altre cadute tra campionato e Champions: è sempre funzionato così per le squadre riconosciute come più forti, quindi più pericolose, e nel club sanno bene che è solo il gioco delle parti. Anche per opporsi a questo clima strisciante, si è scelto questo isolamento strategico, utile anche a portare aimassimi la concentrazione alla vigilia di una delle partite più delicate e scivolose dell'anno".

Dirigenza al completo

"Inzaghi ieri ha incontrato come spesso capita tutti i dirigenti, a partire dallo stesso Beppe Marotta: nel ruolo di presidente, le possibilità di andare ad Appiano si sono ridotte rispetto ai viaggi giornalieri di un tempo, ma in un'occasione come questa non poteva certo mancare lui. C'erano poi, come sempre, anche il direttore sportivo Piero Ausilio, il suo vice Dario Baccin e il vicepresidente Javier Zanetti.