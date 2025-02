Inter, il viaggio verso Torino ha portato una buona notizia: il pareggio del Napoli in casa della Lazio. I nerazzurri hanno vissuto la partita dell'Olimpico durante lo spostamento. In casa Inter si sa che quella con la Juve è una partita molto importante.

"Il bus che da Milano andava verso Torino era illuminato a giorno dalle luci degli iPad: l’Inter vedeva l’altalena di Lazio-Napoli durante il viaggio. Poi, quando Dia ha regalato ai nerazzurri l’occasione del sorpasso stasera, la squadra di Inzaghi era già arrivata nell’hotel che li ospita in ritiro. La novità, semmai, è che per la prima volta in stagione è stata convocata la squadra per intero, sempre considerando i giocatori di movimento (va escluso il terzo portiere Di Gennaro, infortunato da mesi ormai)", precisa La Gazzetta dello Sport.