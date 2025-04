Ecco le pagelle del Corriere dello Sport in merito a Inter-Cagliari 3-1: il migliore in campo è Arnautovic

Tanti voti alti e due soli rimandati per l'Inter dopo la vittoria contro il Cagliari per 3-1 di San Siro. Il migliore in campo è Arnautovic, voto 7,5: "Ormai è una certezza. Stavolta non solo sblocca il risultato, ma serve pure un babà a Lautaro. E Inzaghi se lo abbraccia".