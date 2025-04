Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò , giornalista, ha parlato così dell'Inter verso la gara di Champions League di ritorno col Bayern Monaco: "La prudenza è data dalla distanza minima, il Bayern è una grande squadra. Però sono fiducioso del fatto che, per come si sono messe le cose, l'Inter possa replicare esattamente l'andata.

Non avrà la necessità di andare all'assalto, la difesa tiene e in casa sua avrà la possibilità del contropiede. Questa è la cosa mi dà più fiducia. E stanno emergendo giocatori come Arnautovic: lui e Taremi li consideravo due fallimenti, ma lui nel 2025 ha segnato tanti gol importanti e ha surrogato bene Lautaro e Thuram. E' un titolare acquisito che in autunno non c'era".