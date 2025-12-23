"Al contrario, gli impegni più complessi sono quelli dell’Inter. Sempre in teoria, sia chiaro: ma Atalanta e Parma in trasferta, più Bologna e Napoli in casa, non autorizzano lo stesso ottimismo che investe oggi la Juve. In più i nerazzurri ospitano il Lecce, partita da tre punti ma da incastrare in un calendario affollato nel quale anche la Champions (Arsenal e Borussia) tornerà per esigere il suo conto. Prima grande prova di maturità per il ciclo di Chivu: resistere lassù sarebbe un segnale importante di solidità e continuità. Perché finora negli scontri diretti non è che sia proprio andata alla grande: tre ko con Juve, Milan e Napoli, successo soltanto con la Roma. E c’è Inter-Napoli a metà mese: il big-match", scrive La Gazzetta dello Sport.