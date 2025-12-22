FC Inter 1908
Una delegazione dell’Inter con Zanetti, Chivu e Dumfries in visita al San Raffaele

Una delegazione dell’Inter con Zanetti, Chivu e Dumfries in visita al San Raffaele - immagine 1
L'olandese ha condiviso il post del Gruppo San Donato al quale appartiene il noto ospedale
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Il cuore grande del calcio milanese batte per i più piccoli.⁣ Il reparto di pediatria dell'Ospedale San Raffaele si è colorato di nerazzurro, grazie alla visita pre-natalizia di una nutrita delegazione dell'Inter guidata dal Vice Presidente Javier Zanetti, dall'allenatore Cristian Chivu e dell'esterno nerazzurro DenzelDumfries"In un post del Gruppo San Donato Foundation ETS, la visita di quest'oggi di una delegazione nerazzurra ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico del San Raffaele.

Una delegazione dell’Inter con Zanetti, Chivu e Dumfries in visita al San Raffaele- immagine 2

"Tra sorrisi, applausi e immancabili foto di rito, i giocatori e le giocatrici delle Prime Squadre Maschile e Femminile, della Under23 e della Primavera, insieme alla leggenda nerazzurra Francesco Toldo, hanno portato in dono ai piccoli grandi tifosi magliette e gadget, regalando un momento prezioso di allegria e condivisione", ha scritto ancora il San Raffaele sulla sua pagina ufficiale.

Una delegazione dell’Inter con Zanetti, Chivu e Dumfries in visita al San Raffaele- immagine 3

E Dumfries ha condiviso il post tra le sue storie. Il calciatore olandese è infortunato: si è operato per un problema alla caviglia e ne avrà fino a marzo. Intanto ha portato i suoi sorrisi, perché sa usarli anche lui, ai bimbi del reparto pediatrico del noto ospedale milanese.

