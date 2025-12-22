"Tra sorrisi, applausi e immancabili foto di rito, i giocatori e le giocatrici delle Prime Squadre Maschile e Femminile, della Under23 e della Primavera, insieme alla leggenda nerazzurra Francesco Toldo, hanno portato in dono ai piccoli grandi tifosi magliette e gadget, regalando un momento prezioso di allegria e condivisione", ha scritto ancora il San Raffaele sulla sua pagina ufficiale.