La dirigenza nerazzurra vuole vederci chiaro e, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha già discusso con Calhanoglu: "I dirigenti del club nerazzurro hanno chiesto notizie allo stesso giocatore, che però non ha in alcun modo manifestato la volontà di andar via. Non ci sono segnali in tal senso, almeno fino a questo momento. Il sospetto, come spesso avviene in questi casi, è che sia in atto il solito balletto, per cui Stipic si muove preventivamente senza far esporre Calhanoglu".