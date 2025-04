Saranno importanti anche le risorse da giocare a gara in corso per i due tecnici. Inzaghi potrà giocarsi la carta Dumfries nel finale

Inter-Roma è una partita molto importante. Inzaghi deve tenere il passo del Napoli e inseguire lo scudetto, Ranieri cerca punti per l'Europa. Sarà importante approcciare bene alla gara, ma una spinta può arrivare anche da chi entrerà a gara in corso.

"Lo spaccapartite dalla panchina per eccellenza, Inzaghi stavolta ce l’ha... in campo dal primo minuto. Perché Davide Frattesi è l’uomo che più di tutti può cambiare il volto di una partita ma oggi partirà dall’inizio. E allora, fari puntati su Dumfries e Zielinski: l’olandese ha grande fisicità e capacità di inserimento e può spostare gli equilibri del match, il polacco assicura un ricambio di qualità tecnica in mediana. L’incognita, tuttavia, è la forma fisica: entrambi si sono appena messi alle spalle due infortuni importanti ed è da capire in che condizioni si ripresenteranno", scrive La Gazzetta dello Sport.