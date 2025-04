Fabio Licari, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha difeso apertamente l'operato di Simone Inzaghi : "Di solito, quando va male, il finale per un allenatore è già scritto: tante grazie per i risultati, auguri e addio. Sembra invece che l'Inter abbia scelto una strada meno emozionale: vada come vada, Inzaghi sarà confermato".

"Inzaghi è nato per essere in discussione. Anche se ha vinto l'ultimo scudetto, in questo se la gioca fino all'ultimo ed è in semifinale di Champions. Dopo il Bayern era un mostro di bravura, dopo Bologna e Milan un perdente che non sa gestire il momento. A Roma e Barça l'ardua sentenza. Dove sta la verità? Di sicuro Inzaghi non merita il processo quotidiano cui è sottoposto, o forse lo merita come tutti i colleghi top pagati più dei giocatori e ormai star del pallone. [...] Scudetto e Champions sarebbero il lasciapassare per l'Olimpo, la sconfitta non obbligherebbe a ripartire dal via come nel Monopoli, ma a rimboccarsi le maniche".