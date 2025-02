L'Inter non molla la Coppa Italia, ma Inzaghi farà parecchi cambi in tutti i reparti in vista della sfida di domani con la Lazio

"In palio c’è un posto in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, ma l’Inter dovrà gestirsi per presentarsi allo scontro scudetto di sabato a Napoli nelle migliori condizioni possibili: Inzaghi ruoterà, e non poco, con cambi in tutti i reparti. Il che non significa snobbare quella Coppa che per due volte su tre, da quando c’è Simone alla guida, è finita sulla bacheca nerazzurra: l’Inter semmai continuerà a seguire lo spartito che l’ha condotta lì dove voleva stare, in corsa per tutto", scrive La Gazzetta dello Sport.