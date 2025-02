"Oggi alle 16.30 si riunisce il Consiglio di amministrazione interista, direttamente nella pancia di San Siro. Verranno annunciati i volti nuovi del Cda, viste le uscite dell'ex ad Alessandro Antonello e di Amedeo Carassai e Carlo Marchett. Oltre al probabile ingresso di Massimiliano Catanese, Chief of Staff voluto da Oaktree, uno dei nuovi membri sarà una donna. Già da 9 mesi siedono in Cda, come espressione diretta della proprietà, l'inglese Katherine Ralph e lo spagnolo Alejandro Cano, entrambi regolarmente al lavoro in viale della Liberazione", si legge su La Gazzetta dello Sport.