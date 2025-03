"Del resto, non c’è nessuna squadra che difende meglio in questa Coppa: presentarsi alla fase ad eliminazione diretta con appena una rete presa aiuta a far lievitare la fiducia. Senza sottovalutare il peso dell’esperienza accumulata in panchina: non avrà il curriculum di Guardiola, Ancelotti, e nemmeno quello di Simeone, ma Inzaghi ha una frequentazione più antica di questa Coppa rispetto a due dei candidati alla vittoria: Arteta dell’Arsenal la affronta da allenatore per la seconda volta, Slot del super Liverpool è ai primi ottavi della vita. Flick e Luis Enrique hanno poi una Champions a testa in salotto, ma è con la costanza a certi livelli che Inzaghi prova a vincere finalmente la sua", chiude il quotidiano.