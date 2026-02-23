"Il +10 cambia sia il presente che il futuro, ma sempre a patto che si elimini di torno il gelido Bodo Glimt: prima tocca ai norvegesi, poi all’eventuale assalto al resto d’Europa. E più in là, perché no, il sogno di avvicinarsi al sole di nuovo, ma senza bruciarsi come l’anno passato. Superare i playoff è diventato quindi ancor più strategico dopo ieri sera: alla luce del vantaggio scudetto, in futuro si potrebbe articolare il turnover nerazzurro in maniera differente rispetto a quanto arrangiato fino ad oggi. Insomma, l’imprevedibile Champions potrebbe affiancarsi a questo campionato quasi già blindato: un obiettivo smetterebbe finalmente di escludere l’altro".

"Una stagione fa, mentre sbalordiva in Europa, l’Inter dilapidava una fortuna in A, anche perché il Napoli contiano le soffiava alle spalle. Oggi il margine d’errore sarebbe più ampio e tranquillizzante, ma domani bisogna superare gli ultimi brividi e dimenticare l’escursione termica patita al Circolo Polare Artico. Dopo, sarà primavera, la stagione delle grandi speranze, non più solo italiane".