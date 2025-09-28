FC Inter 1908
Inter, testa alla Champions: oggi la ripresa verso lo Slavia Praga, obiettivo bis

Nerazzurri a caccia della seconda vittoria per avvicinarsi agli ottavi: squadra già in campo oggi ad Appiano
Alessandro De Felice
Dopo il successo per 2-0 sul Cagliari all’Unipol Domus, l’Inter volta subito pagina e guarda avanti. Martedì sera, alle 21, arriva lo Slavia Praga a San Siro nella gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Championa League 2025/26.

L’obiettivo della squadra di Chivu è quello di dare continuità alla vittoria ottenuta ad Amsterdam all’esordio, cercando il pieno di punti anche contro i campioni di Repubblica Ceca per avvicinarsi agli ottavi di finale ed evitare il pericolo playoff.

Nella scorsa stagione, Lautaro e compagni totlaizzarono 19 punti, finendo la fase campionato al quarto, come ricorda il Corriere dello Sport.

Quest’anno vincere le prime quattro significherebbe raggiungere quota 12, un traguardo importante che rappresenterebbe già metà del cammino verso la qualificazione.

