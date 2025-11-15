Parole su Jose Mourinho sulle quali Marotta stesso ha voluto fare chiarezza qualche ora dopo: ecco cosa voleva dire

Marco Astori Redattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 08:50)

"La vetta della classifica conquistata a ridosso della sosta di novembre, in coabitazione con la Roma, consente a Beppe Marotta di gonfiare il petto". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sulle parole del presidente dell'Inter rilasciate ieri all'executive master "Management dello Sport", con quella che è sembrata una frecciata a Jose Mourinho nel mezzo dei complimenti a Cristian Chivu. Il quotidiano chiarisce invece le reali intenzioni del numero uno nerazzurro: "Da fine maggio ad agosto inoltrato il presidente dell’Inter e il tutto il management nerazzurro hanno affrontato un periodo piuttosto caotico, chiamati a traghettare il club oltre il disastroso finale della scorsa stagione che aveva lasciato più di qualche scoria.

La scelta di Cristian Chivu come erede di Simone Inzaghi, dopo aver sondato anche altri nomi, aveva generato un po’ di scetticismo all'esterno, considerando in particolare il curriculum del rumeno, che dopo la trafila nel settore giovanile interista aveva collezionato appena tredici panchine in Serie A con il Parma. A poco meno di un terzo dall’avvio del campionato e al giro di boa del lungo girone di Champions, i risultati stanno dando ragione alla dirigenza di viale della Liberazione. Questo ha portato Marotta a rivendicare i meriti del club in una strategia che sembra essersi rivelata vincente: «Io mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Chivu.

L’abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c’è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava Mourinho, che con tutto il rispetto...», ha detto nell’intervento di ieri all'executive master "Management dello Sport", prendendosi una breve pausa, prima di aggiungere: «Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito». Parole sulle quali Marotta stesso ha voluto fare chiarezza qualche ora dopo: non da leggere come una critica nei confronti del portoghese, ma per ribadire l’intenzione di puntare con forza su un profilo giovane".