“Le riserve, schierate in massa (con l'eccezione di Tonali) per testarne l'affidabilità, non sono riuscite a venire a capo della Moldova, inutilmente schiacciata sotto l'80% di possesso palla - sottolinea il quotidiano La Repubblica - Poi, via via, Retegui, Pio Esposito, Dimarco e Politano hanno impresso la svolta, che si è concretizzata solo all'88' nella testata in avvitamento di Mancini su cross di Dimarco e in quella al 92' di Pio Esposito, alla seconda rete in quattro partite, sull'assist di Politano”.

“Nella ripresa il copione non è cambiato, con le evidenti difficoltà di tramutare in gol l'egemonia causa traffico sull'impostazione di Cristante e Tonali, imprecisioni tecniche assortite e scarsa efficacia della coppia d'attacco Raspadori-Scamacca. Gattuso ha allora sostituito il duo col tandem Retegui-Pio Esposito e la differenza di peso in area è emersa subito. La spallata decisiva, però, è arrivata alla mezz'ora dall'innesto sulle fasce di Dimarco e Politano per Cambiaso e Orsolini: la qualità tecnica è migliorata e il 2-0 ne è stato logica conseguenza. La Nazionale ha assunto sembianze più simili a quella che domenica (con Frattesi incursore) si confronterà con la Norvegia”.