"Stavolta dal calendario fitto può arrivare il più inaspettato degli assist. Come una folata di vento che spalanca una finestra, fa cambiare aria e gira la pagina di un libro aperto. Tutto quello che è successo nel derby d’Italia ancora aleggia sull’Inter ma il gelo di Bodo sarà capace di cristallizzare quei 90 minuti e consegnarli definitivamente al passato. Almeno questo è quello che si augura Cristian Chivu , moderno esploratore di vette (come quella della Serie A) che al Circolo polare artico cerca una reazione positiva alla bufera e quella famosa ventata per voltare pagina . E lassù, ci creda, le raffiche si preannunciano potenti per davvero", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Il campo dunque è la priorità. Anche nel vero senso della parola. L’ambiente Bodo è ostile, non è una novità; per questo Chivu da ieri — giorno del primo allenamento in vista dello spareggio dopo il riposo post Juve — ha iniziato a immergersi nel clima partita in modo totale. Un allenamento sul sintetico di Interello, campo usato dalla prima squadra per la prima volta in questa stagione, e una concentrazione di quelle che si riservano alle gare fondamentali di una stagione. Non vuole strascichi post polemiche arbitrali di sabato scorso, non vuole che quella bufera abbia ripercussioni nel primo atto del playoff. Tutta la negatività accumulata da sabato sera contro il singolo Bastoni e la squadra tutta, Chivu chiede che si trasformi in energia positiva, in ulteriore carica e spinta per superare la prova di norvegese. Allenare in modo mirato il fisico e preservare in maniera intelligente la testa con una sorta di Feng Shui mentale. Riordinare le idee, resettare e spazzare via le nuvole che hanno fatto passare in secondo piano anche la prima vittoria stagionale in un big match. Chivu prova a compattare così le sue due Inter ; quella di Champions e quella di Lecce che sbuca oltre le montagne di neve. Questione di scelte, rotazioni, possibili riposi e quindi di formazioni. Bodo è un bivio, Chivu lo sa. Per questo, ora più che mai, vuole un’Inter di ghiaccio", chiude Gazzetta.