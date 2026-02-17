Il Corriere della Sera commenta così la parte finale del discorso del dirigente, quando torna sui fatti di Juve-Inter di maggio 2021

Marco Astori Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 09:16)

Hanno fatto e stanno facendo molto discutere le parole del presidente dell'Inter Beppe Marotta ieri a margine dell'assemblea di Lega. Il Corriere della Sera commenta così la parte finale del discorso del dirigente, quando torna sui fatti di Juve-Inter di maggio 2021.

"La reazione dei bianconeri dopo la scellerata condotta dell’arbitro La Penna è parsa smodata. Per lo meno così è sembrata agli interisti che però, almeno a sentire il presidente nerazzurro, ha una spiegazione. "C’è un motivo, perché l’Inter negli ultimi anni è stata la più vincente: voglio solo ricordare un piccolo episodio che coincide con Juve-Inter nel 2021.

All’epoca fu fischiato da Calvarese un rigore a favore della Juve su palese simulazione di Cuadrado: sia arbitro e organi tecnici concordarono su una palese simulazione. E in quella occasione la Juve si qualificò in Champions, garantendo incassi per 60-70 milioni", ha detto. Tutto giusto. Ma resta un dubbio: come mai allora nel 2023 il colombiano arrivò all’Inter?".