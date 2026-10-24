GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Cristian Chivu guarda a lungo termine: sta preparando la sfida contro la Fiorentina di domani sera ma sa che questa settimana, con tre partite in sette giorni, diventa cruciale. Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe già programmato la gestione dei portieri tra Viola, Venezia e derby col Milan. Si legge: "Ivan Provedel è tifoso dell’Inter da sempre e in estate ha finalmente potuto indossare la divisa del cuore, dopo una trattativa relativamente comoda con la Lazio.

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Ma domani vivrà un’emozione ancora più grande, perché debutterà a San Siro con lo status di titolare. Il cambio di portiere era nell’aria da settimane, rispondendo all’esigenza di tenere pronto e reattivo il secondo. Ma Chivu lo aveva rinviato per rafforzare la posizione di Josep Martinez, responsabile di alcuni errori molto visibili, e per dare il tempo al nuovo arrivato di riprendere confidenza con guanti e misure.

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L’ultima partita di Provedel risale all’inizio di marzo: poi l’infortunio alla spalla lo ha messo fuori combattimento impedendogli anche di salutare i vecchi tifosi e giocare la finale di Coppa Italia, proprio contro l’Inter. Adesso Ivan si gode la grande occasione, che negli intendimenti dello staff tecnico non rimarrà isolata: il vice giocherà anche mercoledì a Venezia per avere continuità, per poi restituire lo scettro a Martinez nel derby di sabato 31. In futuro si vedrà: le gerarchie tra i due esistono ma sono suscettibili di variazioni. Non è escluso che Chivu decida di alternare i portieri tra campionato e coppe. Dipenderà dall’affidabilità di entrambi nelle prossime settimane".