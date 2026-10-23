GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Intervenuto negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella, giornalista, ha parlato così dell'Inter verso la sfida di domenica contro la Fiorentina: "Il momento dell'Inter è il primo delicato da un anno e mezzo: per i risultati, ti manca Lautaro, le prime critiche velate all'allenatore.

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Io credo che sia il momento in cui l'Inter può rispondere da Inter: la vittoria in Europa è stata importantissima, avresti perso tanto terreno. Abbiamo detto che è talmente sicura del suo dominio in Italia che poteva concentrarsi sul cammino europeo che però è cominciato maluccio. E' il primo momento delicato in questi ultimi anni, è da trattare un pochino con cura".