Una chiamata sorprendente per l'allenatore che sa esattamente cosa è il club nerazzurro e avrà l'appoggio di tanti suoi ex compagni nel percorso

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 08:32)

Ha detto subito sì e non avrebbe mai potuto fare diversamente. In mezzo alla bufera dell'addio di Inzaghi, del no del Como per Fabregas, quando è spuntato il suo nome si è sollevato un carico di critiche e di sospetti sull'Inter tacciata di aver virato su Cristian Chivu solo come ripiego. Lui che è stato uno degli eroi del Triplete, nel giorno della sua presentazione ha parlato di interismo. Ha cercato Samuel, suo compagno in difesa a quell'epoca, come vice, ha poi scelto Kolarov. E nel suo staff c'è anche Rapetti, uno dei collaboratori di Mourinho all'epoca.

Il mondo nerazzurro dietro — "La missione che gli è stata assegnata è alquanto sfidante. E non solo in relazione al fatto che in Serie A vanta appena 13 partite da allenatore prima della chiamata dell’Inter. Cristian Chivu però non è solo, come ha sottolineato lui stesso nella conferenza di presentazione. A Los Angeles ha già incontrato due eroi del Triplete, come Maicon e ovviamente il vicepresidente Zanetti, e presto potrebbe incrociarne un terzo, ossia Cambiasso che è stato inserito dalla Fifa nel gruppo di studio tecnico sul torneo. Il peso è tutto sulle spalle di Chivu, ma gli incoraggiamenti fin dal primo giorno non sono mai mancati", scrive il Corriere dello Sport sull'ingaggio del nuovo allenatore.

Lui stesso ha raccontato in conferenza stampa che i suoi ex compagni di allora gli hanno inviato tanti messaggi in chat per fargli un grosso in bocca al lupo. Chivu stesso ha confermato di essere anche in contatto con Mourinho. Ha dett0 di essere innamorato dell'Inter e di voler dare tutto.

" Ieri nell’allenamento a Los Angeles, non aperto al pubblico, Chivu ha fatto ulteriori prove in vista del debutto contro il Monterrey in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì. La sua prima Inter è quasi fatta, diverse staffette saranno probabili a gara in corso per ruotare più giocatori possibili e oggi nella rifinitura scioglierà eventuali dubbi, prima di ripresentarsi davanti ai microfoni per la conferenza della vigilia. Cominciare con il piede giusto potrebbe dargli il giusto slancio e di certo a sospingerlo alle spalle avrà tutto il mondo Inter", conclude il giornale.

(Fonte: CdS)