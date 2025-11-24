Di Marzio: “Ecco la cifra choc con cui il Como ha impedito Fabregas-Inter”

Clamoroso retroscena svelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport su Cesc Fabregas e l'Inter: il Como lo ha convinto con una cifra choc

“ A Fabregas durante l’estate erano stati promessi 150 milioni per il mercato , il Como non è arrivato lontano da questa cifra. Ora capiamo tutti meglio perché lui in estate ha detto no prima alla Roma e poi all’Inter , anche se poi la narrazione può non essere stata quella…

Quando l’Inter incontra Fabregas e lui dice di voler rimanere a Como, era per questa promessa che aveva dal Como: 150 milioni di acquisti e l’ultima parola sugli acquisti, oltre ai nomi e lo stipendio da top club che ha ricevuto il tecnico spagnolo”.