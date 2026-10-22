VIDEO / Chivu: "Ingenuità di Bastoni e lo sa benissimo anche lui. Bisogna..."

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Cristian Chivu ci ha messo del suo in Inter-Shakhtar per dare alla squadra gli strumenti giusti per la prima vittoria stagionale in Champions League. La Gazzetta dello Sport di questa mattina sottolinea le mosse del tecnico nerazzurro soprattutto nel momento di maggiore difficoltà della serata:

"È stata la mano di Chivu. Certo, anche la solita intelligenza di Mkhitaryan e l’ormai altrettanto frequente freddezza sotto porta di Carlos Augusto, ma soprattutto la capacità del tecnico nerazzurro di ridisegnare rapidamente l’Inter dopo l’espulsione di Bastoni: Luis Henrique adattato ad un’inedita posizione di terzino destro, Carlos più avanzato e Micki tra le linee. Lo Shakhtar sconfitto così, le speranze di qualificazione agli ottavi (diretti o meno) alimentate da una vittoria che in Champions League mancava come l’ossigeno".