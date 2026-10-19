GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

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Testa della classifica confermata per l'Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria di Bologna: la rimonta del Dall'Ara ha mostrato ancora una volta la grande forza dei nerazzurri in questo campionato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, "la differenza la farà la continuità nel lungo periodo: è l’unica strada per difendere il tricolore che portano sul petto.

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Lo score di quest’anno porta a galla però due indicazioni da non sottovalutare nell’analisi che riguarda la squadra di Chivu: la grande determinazione nel provare ad aprire una striscia di campionati vinti di fila, cosa che non riesce a nessuno in Italia dal 2019/20 con la Juventus che vinse il nono scudetto consecutivo, e la capacità di rialzarsi dopo le sconfitte, senza lasciarsi trascinare dalla delusione per la complicazione del percorso Champions.

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L’allenatore rumeno, che ovviamente punta a togliersi le sue soddisfazioni anche in campo internazionale e sa che dal rendimento in Europa passa anche il voto della stagione, intanto ha scongiurato che nello spogliatoio s’insinuasse la «sindrome della vittoria», come l’aveva chiamata Marotta a inizio stagione. L’Inter non è affatto appagata. Per questo bisognerà adeguare il rendimento in Europa a quello già straordinario in Serie A".